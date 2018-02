Côte d’Ivoire/Inter/ Des jeunes africains conçoivent des technologies agricoles innovantes (Communiqué)

Abidjan, 28 fev (AIP) – Des jeunes innovateurs Africains prennent en main leur avenir et conçoivent des technologies agricoles innovantes malgré un accès inexistant au financement, aux hubs d’innovation et à l’information, selon un nouveau rapport publié par le groupe de réflexion des jeunes de la Mastercard Foundation. Lors d’un événement organisé par Restless Development, en partenariat avec la Mastercard Foundation, 14 jeunes chercheurs ont présenté leurs conclusions issues de Building Inclusive Agricultural Technologies for Young People, un rapport qui met en évidence les obstacles et les opportunités relatifs à la création de technologies agricoles, leur promotion et leur adoption par les jeunes, rapporte, mercredi, African Media Agency (AMA). «...

