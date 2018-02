Côte d’Ivoire/Fusion-absorption des COOPEC du N’zi et de Moronou : les représentants du secteur Dimbokro dans l’assemblée régionale connus

Dimbokro, 5 fév (AIP) – Les 32 représentants du secteur Dimbokro au sein de la nouvelle assemblée régionale née de la fusion absorption-absorption des Coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) du N’zi et du Moronou ont été choisis, lors d’une réunion tenue samedi, sous la présidence du président du conseil d’administration (PCA), Assalé Philibert, à Dimbokro. Pour le superviseur Barthélémy Essé, la désignation de ces représentants s’inscrit dans la droite ligne de la fusion-absorption des COOPEC de Bocanda, de Dimbokro, de M’Batto, Bongouanou, Arrah et de Kotobi, adopté en mai 2017 par les sociétaires. Il a précisé que 160 personnes siégeront à l’assemblée régionale issue de la nouvelle configuration du réseau COOPEC de la zone. Ainsi,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.