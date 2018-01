Côte d’Ivoire/Elections locales : de nouvelles CEL créées à Abidjan et à Bouaké

Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, entouré de deux vice-présidents de la secrétaire générale

Abidjan, 23 jan (AIP)- Dans l’optique des prochaines consultations électorales locales, le bureau de la Commission électorale indépendante (CEI) et les partis politiques ont convenu de l’éclatement de certaines commissions électorales locales (CEL) dans le district autonome d’Abidjan et la commune de Bouaké, au terme d’une réunion tenue mardi au siège de l’institution en charge de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire, aux II-Plateaux, à Abidjan. Ainsi, selon une note d’information du service communication de la CEI parvenue à l’AIP, il a été décidé de la création de 19 autres CEL à Abidjan et à Bouaké à partir des anciennes CEL ayant plus de 150 bureaux de vote (BV) à gérer. En outre, pour permettre à ces nouvelles commissions d’être rapidement...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.