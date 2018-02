Côte d’Ivoire/Du matériel informatique et de bureau au lycée moderne de Kouassikouassikro

Dimbokro, 22 fév (AIP) – Le maire de la commune de Kouassikouassikro, Bertin Kouadio, a remis, en collaboration avec un cadre de la région, Kouakou Hermann, un lot de matériel informatique et de bureau au lycée moderne de la ville. Ce lot, composé d’un ordinateur, d’un onduleur, d’une imprimante, des cartons de craie, des rames de papier et un ensemble d’objets de bureau, va permettre, selon le premier adjoint au maire, Kangah Jean-Paul, aux enseignants et aux élèves de travailler dans de meilleures conditions. « Ce matériel informatique à la pointe des technologies de l’information et de la communication permettra également d’aider au bon fonctionnement du lycée », a-t-il ajouté. Le proviseur du lycée, Koussan Louis, a remercié les donateurs...

