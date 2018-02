Côte d’Ivoire/Dialogue entre les dirigeants d’une société minière et les populations locales à Divo

Divo, 7 fév (AIP) –La société minière, Agbaou Gold Operations (AGO) a initié un dialogue direct avec les populations impactées par ses activités et la société civile à Divo. « Il s’agit d’une main tendue de la mine aux communautés en vue de faire le bilan et d’améliorer ce qui a été fait par le passé », a expliqué le responsable en charge des relations avec les communautés, le Dr Go Denis. Le développement minier, la loi sur le foncier rural et les dispositions légales et réglementaires en matière d’indemnisation des terres et des cultures ont été les premiers exposés présentés respectivement par le procureur près le tribunal de Gagnoa, Touré Moussa et le directeur régional de l’Agriculture du Lôh-Djiboua, Yéo Soumaïla. La journée...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.