Côte d’Ivoire/Des plans d’actions en accord avec la perspective de l’émergence 2020 (Maurice Bandaman)

Abidjan, 26 jan (AIP)- Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman Kouakou, a indiqué vendredi que les plan d’actions élaborés et mis en œuvre par son département, selon les grands axes du gouvernement, sont en accord avec la perspective de l’émergence prônée par le chef de l’Etat. « Le secteur de la culture est un domaine essentiel pour la Côte d’Ivoire et le président de la République n’a de cesse de le prôner dans la perspective de l’émergence. Vos travaux donnent ainsi un contenu mesurable à l’action à mener pour y arriver. Ensemble et avec tous les acteurs et les opérateurs du secteur, on peut l’affirmer, les lendemains s’annoncent meilleurs », a affirmé Maurice Bandaman, au cours de l’atelier de validation...

