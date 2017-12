Côte d’Ivoire/Des matériels biomédicaux pour les centres de Gbêkê

Présentation du matériel biomédical par le fournisseur (un stérilisateur ouvert en présence président du conseil régional et la directrice régionale de la santé

Bouaké, 24 déc (AIP)-Le conseil régional de Gbêkê a acquis des matériels biomédicaux pour renforcer les plateaux techniques des centres de santé de la région. D’un coût de 300 millions de FCFA, le lot de matériels est composé notamment de lits d’hospitalisation, de stérilisateurs, de fauteuils roulants, d’appareils de réanimation, de tables de consultations et de tables d’opération électriques. Ils ont été présentés aux conseillers et aux autorités sanitaires, samedi, en marge de la quatrième et dernière session 2017 du conseil régional. « On le fait parce que nous avons choisi, nous conseil régional de Gbêkê, depuis le départ, d’être un conseil régional de proximité, c’est-à-dire proche des populations pour leurs besoins primaires. Il...

