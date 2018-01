Côte d’Ivoire/Des équipements et des bons alimentaires du conseil régional du Tchologo aux populations

Des populations du Tchologo ont reçu des dons du conseil régional

Ferkessédougou, 1er jan (AIP)-Le conseil régional du Tchologo a remis un important lot de matériels agricoles et d’équipements scolaires et médicaux aux groupements et associations, ainsi que 250 bons alimentaires aux personnes âgées et indigentes, en vue de leur permettre de passer d’agréables fêtes de fin d’année. Selon M. Diamoutene Zié Alassane, vice-président du conseil, il s’agit de 100,5 millions de francs CFA que le du conseil régional a engagés en faveur des populations de Ferké, de Ouangolo et de Kong. Pour M. Koné Lacina, président du conseil régional du Tchologo, il s’agit, comme chaque fin d’année, depuis 2014, de poser des actions pour améliorer les conditions de vie des populations. Il y a des personnes qui n’ont...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.