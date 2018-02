Côte d’Ivoire/Des conseillers municipaux appelés à préserver la paix sociale à Dimbokro

Dimbokro, 24 fév (AIP) – Les conseillers municipaux ont été appelés à faire en sorte que la paix sociale et la cohésion soient préservées dans la région, lors des élections sénatoriales qui auront lieu le 24 mars prochain dans la localité. « Je voudrais exhorter les conseillers municipaux à faire en sorte que la campagne et les élections sénatoriales se déroulent dans la paix et la concorde pour que Dimbokro garde toujours sa réputation de ville de paix », a indiqué le secrétaire général 2 de la préfecture de Dimbokro, Vé Brigitte Kossonou, lors de la session du conseil municipal présidée, samedi, par le maire Bilé Diéméléou à Dimbokro. Rappelant que la campagne pour les sénatoriales n’est pas encore ouverte, Mme Vé Kossonou...

