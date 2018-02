Côte d’Ivoire/Des bourses et équipements remis aux meilleurs élèves de l’ESMG (INPHB)

Le ministre Jean Claude Brou a invité ces étudiants à être des exemples pour leur camarades;

Abidjan, 24 fév (AIP)-Les 15 meilleurs élèves de l’Ecole supérieure des mines et de géologie (ESMG) de l’Institut national polytechniques Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro ont bénéficié d’une bourse et des équipements informatiques et de connexion au cours d’une cérémonie qui a eu lieu vendredi en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou. Selon le directeur général de l’INPHB, Dr Koffi N’Guessan, cette action est une initiative du ministère de l’Industrie et des Mines et vise à soutenir les étudiants notamment les plus talentueux. « Les efforts fournis par le ministre Jean Claude Brou à l’endroit de ces étudiants constituent une source de motivation supplémentaire non seulement pour les bénéficiaires actuels,...

