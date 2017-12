Odienné, 24 déc (AIP)-Le préfet de Gbéléban, Kouadjo Ankoun, a appelé, samedi, lors d’une réunion, la chefferie traditionnelle de Gbéléban et de Brémandougou à délimiter une zone dédiée à l’élevage pour mettre un terme aux récurrents conflits agriculteurs-éleveurs, avec comme conséquences des tueries de bétail dans le département. « A compter aujourd’hui, je vous demande de délimiter une zone dédiée à l’élevage. Allez-vous concerter et indiquez-nous la zone que vous allez attribuer aux éleveurs. Arrêtez de vous faire justice en abattant les animaux des éleveurs », a déclaré l’autorité départementale, jugeant plus grave, l’utilisation des armes à feu pour abattre ces animaux. « La détention d’arme illégale est...

