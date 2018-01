Côte d’Ivoire/Amédé Kouakou s’imprègne de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de l’autoroute du Nord

Le ministre Amédé Kouakou est allé apprécier la qualité des travaux en cours de réalisation.

Abidjan, 18 jan (AIP)- Le ministre des Infrastructures Economiques, Dr Amédé Kouakou a effectué jeudi une visite sur l’autoroute du Nord pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation démarrés, depuis février 2017. Le projet comprend trois lots, notamment Singrobo-Taabo, 24,5 km, Taabo-Toumodi, 29,5 km et Toumodi-Yamoussoukro, 31,5 km, l’axe le plus dégradé qui fait l’objet d’une accentuation des travaux. Après avoir parcouru les différentes parties en réhabilitation et échangé avec l’opérateur Soroubat Côte d’Ivoire en charge de la réalisation des travaux, le ministre Amédé Kouakou a soulevé quelques préoccupations. «Les travaux sont en train d’être réalisés. En fait, il y a une partie qui est déjà terminée mais en terme...

