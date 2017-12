Côte d’Ivoire/Adoption de l’état d’exécution du 3ème trimestre du budget 2017 du conseil régional du N’zi

Dimbokro, 26 déc (AIP) – Le collège des conseillers régionaux du N’zi ont adopté l’état d’exécution du budget au troisième trimestre de l’exercice 2017, lors d’une session tenue en présence du préfet du département de Bocanda, Soro Fatogoma, représentant du préfet de région à Dimbokro. Cet état relève une exécution à 58,92% du budget de fonctionnement qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 800 millions de FCFA au 26 septembre 2017, et à 7,34% pour les investissements estimés à la même date à 768 163 000 FCFA. « Ces faibles taux d’exécution s’explique, d’une part, par l’approbation tardive du budget primitif de la région du N’zi par la tutelle et, d’autre part, par la procédure du marché public », a justifié,...

