Côte d’Ivoire/2500 enfants de Lakota reçoivent des cadeaux de la mairie

Le maire de Lakota, en "père Noël", pour les enfants de la commune

Lakota, 23 déc (AIP)- Le conseil municipal de Lakota (Sud-Ouest, région du Lôh-Djiboua) a remis, vendredi, des cadeaux à plus de 2500 enfants à l’occasion d’un arbre de Noël organisé dans la cour de la mairie. Issus des quartiers de la ville et des villages communaux, ces enfants ont chanté et dansé avec des jouets composés de poupées, de trousses, de voiturettes et de jeux mis à leur disposition par la municipalité. Le maire de la commune, Merhy Samy, s’est dit heureux de se retrouver parmi ces enfants, les encourageant à travailler à l’école. A la joie de tous, le maire a annoncé la visite à Lakota, dans les prochains jours, de la Première dame de Côte d’Ivoire. Après avoir remis symboliquement des jouets à quelques enfants, les autorités se sont rendues à...

