Côte d’Ivoire/ Zuénoula isolée du monde par des syndicats de transporteurs

La gare de la CTE sécurisée par des policiers le lundi 05 février 2018

Zuénoula, 05 fév (AIP) – La ville de Zuénoula était coupée du reste du monde toute la journée de lundi, le transport routier étant resté paralysé par le blocage des entrées et sorties de la ville par des syndicats de transporteurs en protestation contre la présence d’une nouvelle compagnie de transport sur le territoire départemental. La nouvelle Compagnie de transports express « CTE » qui avait paradé la veille, dimanche, aux environs de 17H sur les principales artères de la commune pour marquer le démarrage de ses activités à partir de lundi avec des prix promotionnels et des départs ponctuels. Des individus se réclamant d’un « syndicat de transporteurs» de véhicules Massa ont bloqué très tôt, lundi matin, les accès d’entrée et de...

