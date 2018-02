Côte d’Ivoire/ Yamoussoukro abrite la troisième édition des JNCM

Ouverture à Yamoussoukro de la 3è édition des JNCM

Yamoussoukro, 22 fév (AIP) -La capitale politique ivoirienne abrite depuis ce jeudi, la troisième édition des Journées nationales de la communication et du marketing (JNCM 2018) avec pour thème « Nouveaux enjeux des Directions Communications et Marketing et Performance des Organisations ». La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence des responsables commerciaux et des relations clients, les directeurs et responsables de la communication et du marketing du secteur public, et privé ainsi que des professionnels du métier. La responsable communication et marketing de la CNPS, Carmen Mérheb, présidente du Réseau ivoirien des communicants (RICOM), a insisté sur l’impérieuse nécessité d’intégrer les facteurs exogènes liés aux principales mutations et changements...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.