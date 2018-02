Côte d’Ivoire/ Volleyball : Le derby féminin entre l’Asec et le Stella en ligne de mire

Les filles de l'Asec (de dos) négocieront une 5è victoire d'affilée en championnat devant le Stella Club

Abidjan, 22 fév (AIP)- La Fédération ivoirienne de volleyball (FIVVB) organise ce dimanche, au Hall 2 du parc des sports d’Abidjan-Treichville, la 5ème journée du championnat national senior D1, avec en ligne de mire, la rencontre féminine entre l’Asec Mimosas et le Stella Club d’Adjamé, considéré comme le derby de la journée. Une confrontation entre ces deux équipes est en quelque sorte ce que la Côte d’Ivoire a de mieux comme « classico » au niveau du volleyball féminin. L’Asec Mimosas domine la discipline et l’a démontré une fois de plus à l’ouverture de la saison en disposant du club d’Adjamé. Une hégémonie à laquelle le Stella Club veut mettre fin et dont les filles viendront dimanche avec la ferme volonté de prendre le meilleur sur les « Fleurs »...

