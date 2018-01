Côte d’Ivoire/ Vœux du Nouvel an: Ouattara compte donner un cachet économique aux visites officielles en 2018

le président de la République, Alassane Ouattara. (Photo d'archive)

Abidjan, 04 jan (AIP)- Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, entend donner un cachet économique particulier aux différentes visites officielles qu’il envisage d’effectuer cette année à l’étranger, afin de parvenir à une coopération plus fructueuse et féconde avec les partenaires internationaux. Le chef de l’Etat s’exprimait jeudi lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel an des corps constitués, au palais présidentiel, au Plateau. Pour Alassane Ouattara, il s’agit en 2018, de poursuivre et de renforcer les relations bilatérales entamées l’année précédente. Ces visites ont permis, a-t-il ajouté, de faire l’état de la coopération bilatérale et d’examiner les perceptives de leur renforcement...

