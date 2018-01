Côte d’Ivoire/ Vœux au chef de l’Etat : le corps diplomatique souhaite un dialogue politique plus étendu en 2018

Le Nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, Mgr Joseph Spiteri

Abidjan, 04 jan (AIP)- Présentant les traditionnels vœux du Nouvel an au Président de la République, Alassane Ouattara, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d’Ivoire, ont souhaité, pour 2018, un renforcement du dialogue entre les différents acteurs politiques ivoiriens, dans l’optique notamment de favoriser une participation plus active de l’opposition à la construction du pays. « Nous voudrions suggérer un dialogue politique plus étendu pour sortir de la mentalité du clan et favoriser le concours plus actif de l’opposition », a déclaré leur doyen et porte-parole du corps diplomatique, le nonce apostolique, Mgr Joseph Spiteri, jeudi, ouvrant comme à l’accoutumée la série des allocutions. Poursuivant avec le sujet politique, il...

