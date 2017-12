Côte d’Ivoire/ Vivres et cadeaux pour des pensionnaires de pouponnières et de l’orphelinat de Bingerville

Le président de l'ONG CNI, Oumar Ouattara (à gauche), remettant symboliquement des vivres et cadeaux à l'orphelinat de Bingerville

Abidjan, 28 déc (AIP)- Les enfants pensionnaires des pouponnières de Dabou et Yopougon et de l’orphelinat de Bingerville ont reçu des vivres et cadeaux, à l’occasion de la fête de Noël, par l’ONG Conscience nouvelle ivoirienne (CNI), indique une note d’information transmise à l’AIP jeudi. « Chaque année, nous organisons un arbre de Noël aux profit des couches sociales défavorisées, mais cette année nous avons privilégié les institutions sociales, non seulement pour les enfants, mais aussi pour encourager le personnel de ces centres », a expliqué le président de l’ONG CNI, Oumar Ouattara, lors de la remise des présents aux enfants de l’orphelinat garçons de Bingerville, samedi. Dimanche, les pouponnières de Dabou et de Yopougon-Attié, abritant...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.