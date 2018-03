Côte d’Ivoire/ Violence dans les écoles à San Pedro : Le préfet de région annonce la fin de la recréation

Les préfet de région, Ousmane Coulibaly, s'adressant aux élèves des lycées Yebarth 1 et 2 de San Pedro

San-Pedro, 05 mars (AIP) – Au cours d’une visite spéciale dans des établissements secondaires publics de San Pedro, notamment aux lycées Yebath 1 et 2, et au collège moderne, le préfet de région, Ousmane Coulibaly, a déclaré lundi que le gouvernement a décidé de ne plus tolérer dorénavant les mouvements et perturbations de cours de la part des élèves. Le préfet a signifié que tout élève coupable de violence et perturbation de cours à l’école subira la rigueur de la loi. « Ils seront purement et simplement radiés des écoles ivoiriennes (…) Et qu’à partir de maintenant chacun puisse être en mesure d’assumer ses responsabilités, parce que pour nous la récréation est terminée, plus rien ne sera comme avant », a déclaré Ousmane Coulibaly, après...

