Côte d’Ivoire/ Violence à l’école : Les enseignants du secondaire public de San Pedro décident d’une semaine d’arrêt des cours

Le préfet a face aux enseignants dans la salle des profs du lycée moderne de San Pedro

San Pedro, 05 mars (AIP) – Les enseignants des cinq établissements secondaires publics de la ville de San Pedro ont décidé, lundi, d’une semaine d’arrêt des cours dans ces établissements pour protester contre l’insécurité grandissante dans les établissements scolaires de la ville, après les violences perpétrées le 22 février, sur des enseignants et le matériel de travail, par certains élèves des lycées publics Yébarth 1 et 2, refusant de prendre part aux examens blancs régionaux. Les établissements secondaires publics de la ville de San Pedro, notamment le lycée Inagohi, les lycées Yébarth 1 et 2, le Collège moderne, et le collège KFW, sont en arrêt de cours général, a constaté lundi après-midi l’AIP, à la suite d’une assemblée générale tenue dans...

