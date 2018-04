Côte d’Ivoire/Vingt-quatre mois de prison pour 19 auteurs de violence contre la CIE

Une vue de la salle des audiences du tribunal de première instance de Bouaké à l'ouverture du procès de l'affaire CIE (archive)

Bouaké, 19 avr (AIP)-Le tribunal de première instance de Bouaké a condamné à 24 mois de prison ferme, 19 personnes accusée d’avoir pris part à la violente manifestation contre la Compagnie ivoirienne d’électricité survenue le 22 juillet 2016 à Bouaké. Ils ont été condamnées, mercredi, à Bouaké, pour quatre chefs d’accusations à savoir, « la participation à une manifestation non autorisée, la destruction ou dégradation volontaire plus ou moins gravement, par des actions violentes, tout ou partie de plusieurs édifices publics ou privé appartenant à l’État, à des collectivités publiques et à des entreprises privées, dégâts volontaires à la propriété immobilière des organismes victimes de la manifestation et vol en réunion avec effraction extérieure ». Deux...

