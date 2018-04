Côte d’Ivoire/Vingt-cinq femmes reçoivent un appui financier pour booster l’entreprenariat féminin

Les 25 femmes bénéficiaires des Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin ont reçu leurs chèques.

Abidjan, 17 avr (AIP)-Vingt-cinq femmes ont reçu, mardi, des chèques, d’un montant de 354 millions de francs CFA, dans le cadre du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’entreprenariat féminin, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par la Banque centrale populaire du Maroc dont la filiale, à Abidjan, est la banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI). Cette cérémonie s’est tenue en présence du ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, du directeur général de la BACI, Arsène Coulibaly, et de la coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI), Euphrasie Yao. Lancé en août 2017, le Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat...

