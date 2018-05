Côte d’Ivoire/ Vingt ans de prison pour cinq coupeurs de route à Niakara

Vingt ans de prison pour chacun de ces cinq individus

Niakara, 07 mai (AIP) – La section du tribunal de Katiola a reconnu coupables, cinq criminels mis aux arrêts, à Niakara, en avril, par la brigade de gendarmerie et les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion ferme, a appris l’AIP, dimanche. Il s’agit de Stéphane Koné, un habitué de l’univers carcéral évadé de la prison à Katiola, de Michael Lagbahonan Koné, de Roland Koné et Amadé Sawadogo, deux réparateurs de motos et tricycles, et Bouréima Ouédraogo. Ils avaient été épinglés dans la ville de Niakara après l’identification formelle du premier cité par des victimes suite à des cambriolages de domiciles et des attaques armées sur les pistes d’accès à la localité. Présentés, mercredi, au juge près la section de tribunal à Katiola,...

