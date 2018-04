Côte d’Ivoire/Victoire Pétanque club de Cocody vainqueur du tournoi de la municipalité à Dimbokro

Les vainqueurs du tournoi de pétanque à Dimbokro

Dimbokro, 29 avr (AIP) – L’équipe de Victoire pétanque club de Cocody a remporté le tournoi de la municipalité de Dimbokro doté de la coupe du maire Bilé Diéméléou, en battant Pétanque Club de San Pedro par 13 points à 12 lors d’une finale disputée dimanche au quartier Dioulakro. Le Pétanque club de Cocody remporte ainsi la quatrième édition de cette compétition qui a réuni 60 équipes en provenance d’Abidjan et des villes de l’intérieur. L’équipe victorieuse a reçu, en plus du trophée, une enveloppe de 500.000 FCFA. Débuté samedi, ce tournoi a été l’occasion pour les boulistes d’exprimer leur talent. « Nous sommes heureux du succès de plus en plus grandissant du tournoi et c’est pour cela que nous l’avons décalé...

