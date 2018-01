Côte d’Ivoire/ Vers une participation du FPI aux élections à venir

La sécrétaire

Adzopé, 12 jan (AIP)- La secrétaire générale et porte-parole du Front populaire ivoirien (FPI), Agnès Monnet, a affirmé jeudi, l’engagement de son parti à prendre part aux élections régionales, municipales et sénatoriales à venir, lors de la présentation solennelle des vœux de nouvel an au préfet de la région de la Mé. « Ce qui nous tient à cœur M. le Préfet de région, c’est surtout que les élections à venir puissent se passer correctement. Nous, nous nous sommes toujours inscrits dans l’option de participer aux élections », a-t-elle déclaré. Agnès Monet a, par ailleurs, plaidé pour l’aboutissement des réformes engagées au niveau de la Commission électorale indépendante (CEI) et du code électoral, afin de favoriser la participation effective de...

