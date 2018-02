Côte d’Ivoire /Vers une coopération accrue entre la région de l’Ile de France et le district autonome d’Abidjan

Lors de la signature d'un accord institutionnel entre la Région Ile-de-France et le district d’Abidjan .

Abidjan, 28 fév (AIP) – La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a affirmé sa volonté de renforcer la coopération avec le district autonome d’Abidjan. Reçue en audience, mercredi, Mme Pécresse a affirmé avoir abordé avec le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, les questions environnementales, notamment la notion de ville durable, des transports plus écologiques, le recyclage des déchets agricoles et du plastique, en référence au développement du district d’Abidjan. « Pour le président de la République, il est très important que nous échangions ensemble sur nos savoir-faire en matière environnementale et ceux de la Côte d’Ivoire », a-t-elle déclaré à sa sortie d’audience. La volonté de l’ambassadeur de France en Côte...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.