Côte d’Ivoire/ Vers l’amélioration des conditions de mise en œuvre du C2D

Cérémonie d’ouverture des travaux de l’élaboration du rapport annuel 2017 de mise en œuvre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), des revues sectorielles sur l'état d'avancement des projets, le lundi 26 février 2018, à l'hôtel Palm Club de Cocody (Abidjan).Photo AIP

Abidjan, 26 fév (AIP)- Des travaux se sont ouverts lundi, à Abidjan, dans le cadre de la revue sectorielle 2017 des projets du Contrat de désendettement et de développement (C2D), en vue de l’amélioration des conditions de sa mise en œuvre. A l’ouverture, le directeur de cabinet du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Koffi Ahoutou, a salué la tenue de cette 5ème édition de cette activité. Il a estimé que c’est « l’occasion de trouver ensemble les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du C2D ». Il a rappelé que le 1er C2D a été signé entre la Côte d’Ivoire et la France le 1er décembre 2012 pour un montant de 413,25 milliards de francs CFA sur la période 2012-2015 et le second, le 3 décembre 2014, pour une enveloppe...

