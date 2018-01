Côte d’Ivoire/ Vers la rémunération des agents de santé communautaires par le ministère de tutelle

Des agents de santé communautaire de Tiassalé

Tiassalé, 28 jan (AIP) – Les agents de santé communautaires seront bientôt rémunérés afin de les motiver davantage, a annoncé vendredi à la salle Zadi Kessy de Taabo, le sous-directeur des soins de santé primaires, Dr Ouattara Seydou, de l’atelier de restitution du bilan des actions de l’ONG Suisse FAIRMED dans les départements de Taabo, Toumodi et Djekanou sur la période 2008 -2017. Au cours de cet atelier qui a porté sur l’assainissement en milieu rural et l’accès aux soins de santé primaires dans lesdites localités, Dr Ouattara a relevé le rôle déterminant des agents de santé communautaires dans la sensibilisation et la consolidation des bonnes pratiques d’hygiène. Pour la chargée de programmes à l’ONG FAIRMED, Amélie Dube, il...

