Côte d’Ivoire/ Vers la présentation de la candidature de Me Kaudjhis Offoumou au Prix Nobel de la paix

L'avocate ivoirienne Me Kaudjhiss Offoumou

Abidjan, 02 mars (AIP)- L’Université Charles Louis de Montesquieu envisage de présenter la candidature de Me Kaudjhis Offoumou, au prix Nobel de la paix de cette année, a annoncé mercredi, le recteur de ladite université, Pr Urbain Amoa. « L’ équipe de l’université Charles Louis de Montesquieu et moi-même, allons commencer à nous mettre au travail sur le dossier de Me Offoumou pour aller nous aussi à la conquête du Prix Nobel de la paix », a déclaré Pr Urbain Amoa, au terme d’une conférence prononcée par l’avocate à la Cour du Barreau de Côte d’Ivoire, Me Offoumou, autour du thème: «Culture africaine et juridictions modernes: l’avocat (e), la démocratie et la Culture de paix». « Je suis très émue. C’est une proposition noble qui me va...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.