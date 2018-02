Côte d’Ivoire/ Vers la consolidation de la plate-forme intersyndicale des fonctionnaires

Le porte-parole principale de l'IFCI Jean Yves Abonga

Yamoussoukro, 04 fév (AIP) – Un séminaire de consolidation de l’Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire (IFCI) s’est tenu samedi au lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro. Ce séminaire se veut, selon un leader syndical, Jean Yves Abonga, une rencontre d’échanges pour une meilleure organisation de la plate-forme des syndicats des fonctionnaires, en dégageant un plan d’action pour les années à venir. Cette rencontre vise également à identifier les revendications nouvelles qui seront portées auprès du Gouvernement et à analyser la question de la trêve sociale conclue avec le Gouvernement en 2017. « On est persuadé que, pour résoudre nos préoccupations, on doit être uni pour briser les frontières qui existaient entre nous »,...

