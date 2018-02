Côte d’Ivoire/ Vente de friperie en brouettes ambulantes, une bouée de sauvetage pour des jeunes à Man

Sanogo Siaka et ses camarades, en pleine vente de friperie à Man, à l'aide de brouettes

Man, 26 fév (AIP)-La vente de friperie en brouettes ambulantes constitue une bouée de sauvetage pour bon nombre de jeunes sans emploi, qui ne disposent pas d’autres activités génératrices de revenus, a-t-on constaté dimanche, lors de différents échanges aux abords du marché de Man (Ouest, région du Tonkpi). «Je vends la friperie depuis mon arrivée en Côte d’Ivoire, il y a sept ans de cela. Je suis arrivé du Mali et je me suis lancé dans ce commerce pour ne pas mendier dans les rues. J’ai commencé avec les culottes et pantalons chasseurs, ensuite les jeans et certains jours les tricots. Pendant les périodes de froid, ma brouette déborde de blousons et de pull overs », a affirmé Sanogo Siaka, 26 ans. Tout comme lui, il souligne que plusieurs jeunes prennent...

