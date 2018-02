Côte d’Ivoire / Vaccination contre la rubéole et la rougeole : une couverture vaccinale de 97% enregistrée dans l’Iffou-N’zi-Moronou

Dimbokro, 09 fév (AIP) – La campagne nationale de vaccination initiée, du 26 janvier au 4 février, par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre la rubéole et la rougeole, a enregistré une couverture vaccinale de 97%, a appris l’AIP, lors du bilan des activités de la région sanitaire de l’Iffou-N’zi et Moronou, tenue du 7 au 8 février, sous la présidence du secrétaire général de préfecture, Soro Sana. Selon le directeur régional de la santé Dr Brindou, ce sont 588 200 enfants qui ont vaccinés dans la région sanitaire pour une cible de 603 620 enfants soit 97% de couverture vaccinale. Il a salué la bonne implication du corps préfectoral, des responsables locaux de l’éducation et des chefs coutumiers dans la réussite de cette campagne. Il...

