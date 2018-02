Côte d’Ivoire / USAID annonce la signature d’un nouveau partenariat avec Entrepreneurial Solutions Partners (ESP)

Abidjan, 23 fév (AIP) – L’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) annonce la signature d’un nouvel accord de partenariat avec l’entreprise Entrepreneurial Solutions Partners (ESP) pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) en Côte d’Ivoire selon une note transmise jeudi à l’AIP. Signé le 07 février, ce partenariat public-privé, dénommé en français Programme USAID pour le renforcement de capacités des PME, créera environ 2500 emplois, dont 1500 dans les zones rurales. Il vise à révolutionner l’entreprenariat en suscitant une génération de jeunes et de femmes leaders. Pour ce programme d’une durée de trois ans, l’USAID a alloué plus de 360 millions de francs CFA (690.498 dollars américains) auxquels s’ajoute...

