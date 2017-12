Côte d’Ivoire/ Une vigile à la paroisse de Korhogo pour annoncer le nouvel an

La cathédrale Saint Jean-Baptiste de Korhogo se prépare à accueillir ses fidèles pour la vigile à l'occasion de la St sylvestre

Korhogo, 31 déc (AIP) – Une vigile des chrétiens de la paroisse cathédrale Saint Jean-Baptiste de Korhogo est prévue ce dimanche nuit pour « louer le seigneur et lui rendre grâce pour la nouvelle année ». L’office sera célébré autour d’une messe et constitué d’animations, d’enseignements, d’offrandes, d’adoration et de louanges, à l’occasion de la St sylvestre. Il est prévu de 21h 00 à 00h 30, afin de laisser le temps aux fidèles d’aller se reposer et revenir pour la messe du lendemain, 1er jour de la nouvelle année, a indiqué l’un des prêtres lors de la messe dominicale. (AIP) Kaem/kp

