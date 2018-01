Côte d’Ivoire / Une trentaine d’enfants sourds-muets formés annuellement à RACH Gagnoa

Une vue de l'entrée de l'institution RACH à Gagnoa (Photo Aip Gagnoa 17/01/2018)

Gagnoa, 17 jan (AIP) – Une trentaine d’enfants sourds-muets, âgés de quatre à 17 ans, issus de toute la région et de l’Afrique, sont formés annuellement au langage gestuel, par l’institution Réhabilitation à Assise Communautaire des Handicapés (RACH) Gagnoa, a appris mercredi l’AIP. C’est une école dite intégratrice, dans laquelle, l’apprentissage du langage gestuel est de mise, depuis le jardin d’enfants, l’alphabétisation et tout le cursus primaire, a appris l’AIP, en marge de l’ouverture des journées portes ouvertes de l’institution, qui abrite l’établissement. Les plus âgés de ces enfants vivants en situation de handicap, reçoivent en plus, des notions de la classe de 6ème et 5ème, puis sont exhortés et soutenu le cas échéant, à s’insérer...

