Côte d’Ivoire/ Une table ronde de l’AEEMCI sur les grossesses en milieu scolaire à Bouna

Les membres de l'AEEMCI à l'atelier sur les grossesses en milieu scolaire

Bouna, 22 avr (AIP)- Les membres de la section de l’Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d’Ivoire (AEEMCI) du lycée moderne de Bouna ont organisé samedi, au foyer des jeunes, une table ronde sur la thématique des grossesses en milieu scolaire. Selon l’animateur de cette activité, Cissé Morimoussa, chef de programme de la station régionale de la Radio Albayane, il était question de faire l’analyse de cette plaie qui ronge l’Ecole afin d’en tirer, avec les élèves et parents d’élèves, les solutions qui pourront freiner ce mal. Cette activité a vu la participation d’imams et de pasteurs venus renforcer les réflexions. La région du Bounkani est une zone particulièrement réputée pour son taux élevé de cas de...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.