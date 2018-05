Côte d’Ivoire / Une structure spécialisée dans la main d’œuvre de travail temporaire présentée à la population de San-Pedro

La DG de la société SNS (en noir) et des personnalités invitées

San-Pedro, 5 mai (AIP) – Créée en 2002 et spécialisée dans la gestion des ressources humaines, précisément le travail temporaire, la société « Stop net service (SNS) », a été officiellement présentée, vendredi, aux autorités politiques, administratives, et coutumières locales, de San Pedro, dans un complexe hôtelier de la ville. Selon la Directrice générale de SNS, Diallo Pinda, sa structure est « spécialisée dans les solutions de ressources humaines, notamment le travail temporaire, le recrutement et la formation, le multiservice ». Son implantation dans la zone économique de San Pedro, a-t-elle expliqué, vise à « accompagner les entreprises de la région dans leurs besoins et préoccupations en ressources humaines, promouvoir les compétences locales ». Le...

