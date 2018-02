Côte d’Ivoire / Une structure étatique veut aider les femmes de la Marahoué à être autonomes

Bouaflé, 27 fév (AIP) – La direction régionale de la Promotion de la femme, de la famille et de la Protection de l’enfant de la Marahoué veut aider les femmes de la région à être autonomes, a confié, lundi à l’AIP, le directeur, N’Goran Alexis. Pour y parvenir, selon M. N’Goran des actions sont menées auprès de la Mutuelle d’épargne et de crédit des femmes de Bouaflé (MUCREFBO), pour le financement de leurs projets. Il est prévu à cet effet, la signature d’un partenariat entre sa structure et cette micro finance, lors de la journée internationale de la femme qui se tiendra le 8 mars à Bouaflé. Il a souligné que sa direction envisage également signer dans la même période un partenariat avec l’ANADER pour le suivi des activités agricoles des femmes....

