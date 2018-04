Côte d’Ivoire/ Une société coopérative offre une école au village de Broukro (Soubré)

Remise des clés d'un bâtiment de trois classes à Broukro.

Soubré, 20 avr (AIP) – Un bâtiment de trois classes et un bureau de directeur avec des tables-bancs a été offerts au village de Broukro, localité située à environ 13 km d’Oupoyo, dans le département de Soubré. La cérémonie de remise officielle des clés a eu lieu, mardi, en présence du sous-préfet d’oupoyo, N’cho David et du délégué régional du conseil du café-cacao de Soubré. D’un coût global de plus de 33 millions de FCFA, ce bâtiment de trois classes avec bureau du directeur et équipé en tables-bancs, a été construit par la Nouvelle entreprise coopérative agricole anouanzé d’Oupoyo (NECAAYO) grâce à une prime à la qualité qu’elle a obtenue pour un montant de plus de 236 millions de FCFA dont 118 millions de FCFA ont été distribués aux producteurs. Une...

