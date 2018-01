Côte d’Ivoire/ Une séance de travail autour du ‘’mobile learning’’ à Bouna

Des enseignants de Bouna instruits sur le ''mobile learning'', le 20/01/2018

Bouna, 21 jan (AIP) – Les professeurs de Français des établissements secondaires publics de Bouna ont effectué samedi à lAntenne de la pédagogie et de la formation continue (APFC), une séance de travail portant sur un module du ‘’mobile learning’’, un projet de formation à distance des enseignants. Sous la supervision de leur encadreur pédagogique, Tano Koffi, ces enseignants ont fait le point des exercices qu’ils avaient effectués sur un module de formation intégré au ‘’mobile learning’’, à savoir l’UF-APC. Ces exercices avaient été réalisés via les tablettes pédagogiques mises à leur disposition en novembre. Au cours de cette rencontre qui a permis à chaque enseignant de découvrir sa note et les différents corrigés des tests, M. Tano...

