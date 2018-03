Côte d’Ivoire/ Une séance de sport collectif initiée par la Fesci et la Police nationale à Abidjan

Abidjan, 06 mars (AIP) – La fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a organisé une séance de sport avec les forces de sécurité en vue de créer la cohésion entre les étudiants et les éléments de la police nationale. Cette séance collective de sport, tenue, samedi à Cocody (Abidjan), s’inscrit dans le cadre de l’institutionnalisation de la FESCI et vise à participer à l’esprit de cohésion des étudiants avec les forces de sécurité, selon les initiateurs. Cette course a débuté de l’Ecole nationale de la police nationale, en passant devant la gendarmerie, l’INSAAC, la RTI pour s’achever au terrain du campus universitaire de Cocody. Selon le secrétaire général de la FESCI, Fulgence Assi, il s’agit, à travers ce sport de cohésion,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.