Côte d’Ivoire/ Une séance de sensibilisation sur la vaccination contre la rougeole et la rubéole à Sakassou

image de vaccination contre la polio (archive)

Sakassou, 20 jan (AIP)- Une réunion d’information et de sensibilisation sur la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole s’est tenue à la préfecture de Sakassou, à l’initiative du préfet Coulibaly Gando. Il a expliqué, jeudi, qu’à l’issue d’une rencontre avec la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le corps préfectoral a été invité à s’impliquer davantage dans cette campagne nationale de vaccination contre ces maladies, prévue du 26 janvier au 04 février. Le directeur départemental de la Santé, le Dr Kouassi Bath Crépin, a révélé que 10 cas de rubéole ont été détectés à Sakassou en 2017. « C’est une raison suffisante pour que toutes les populations se mobilisent aux fins de faire vacciner les 54.344 enfants...

