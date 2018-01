Côte d’Ivoire/ Une rencontre sur la gestion de l’information aux frontières à Abidjan

L'OIM veut améliorer la gestion de l’information aux frontières.

Abidjan, 31 jan (AIP)-L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) organise jeudi, au Plateau, une présentation sur la gestion de l’information aux frontières. Cet atelier sera l’occasion pour les experts de mener des discussions de haut niveau sur la gestion de l’information aux frontières et permettra de faire des recommandations opérationnelles. Un expert international de l’OIM présentera au Gouvernement ivoirien, le Système d’analyse des données et des informations migratoires (MIDAS) qui est une solution efficace et entièrement personnalisable pour les Etats ayant besoin d’un système d’information complet et abordable pour la gestion des frontières. Cet évènement qui s’inscrit dans le cadre du projet «Renforcer la Sécurité aux frontières...

