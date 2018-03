Côte d’Ivoire/Une rencontre de réconciliation à Djébonoua

La réunion d'apaisement à la la sous-préfecture de Djébonoua

Bouaké, 04 mars (AIP)-Après l’affrontement intercommunautaire survenu le 17 février, les autorités administratives et politiques de la région de Gbèkè exhortent les populations de Djébonoua à enterrer la hache de guerre et à vivre dans la tolérance et le respect mutuel pour éviter d’autres conflits du même genre. Lors d’une réunion qu’elle a présidée, vendredi, à Djébonoua, la secrétaire générale préfecture, Loboué Michelle Hortense, assurant l’intérim du préfet de Bouaké, et les autres autorités présentes, notamment le sous-préfet et le maire de la commune, le directeur régional du Commerce, son collègue des Transports et le député de la circonscription ont lancé l’appel à l’apaisement du climat social et à la cohésion sociale, invitant les...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.