Côte d’Ivoire/ Une radio pour contribuer à la cohésion sociale et au développement de Bouaké

Coupure du ruban par la 3e adjointe au maire de Bouaké, N'Guessan Jacqueline, à sa gauche, le DG de la Radio Alliance FM, Kouaido Yao Alexis

Bouaké, 13 jan (AIP)-La radio locale Alliance FM, mise en marche depuis un an, à Bouaké, vise essentiellement à contribuer à la cohésion sociale et au développement de la région, ont fait savoir, vendredi, les dirigeants, à l’occasion de la fête anniversaire de ce nouveau-né du paysage audiovisuel. Le directeur général, Kouadio Yao Alexis, a indiqué que la radio Alliance FM ‘’fera prendre conscience’’ à la population de Bouaké, de l’intérêt de sauvegarder la cohésion sociale et contribuera au développement. Sa vision, a-t-il souligné, se résume dans la thématique « Jeunesse, cohésion sociale renforcée et développement ». La marraine de la cérémonie, Mme N’Guessan Jacqueline, 3e adjointe au maire de Bouaké et le président d’honneur,...

