Côte d’Ivoire/ Une première station d’essence ouvre à Parhadi (Nassian)

La première station d’essence à Parhadi (Nassian)

Nassian, 04 jan (AIP)-Une station d’essence vient de voir le jour à Parhadi dans la commune de Nassian, a constaté l’AIP. Cette station est née à la suite de plusieurs efforts de certains cadres du département. Les transporteurs et les usagers de la route ont été heureux d’apprendre la nouvelle. Autrefois, passagers et bidons d’essence s’entremêlaient dans des véhicules en vue de se faire une place avec les risques d’incendie et d’explosion dus à la présence de l’essence, liquide très inflammable. (AIP) kf/bsp/akn/fmo

