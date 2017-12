Côte d’Ivoire/ Une plateforme de courtage en ligne créée pour faciliter l’accessibilité à l’assurance

Les agents de Aroli Group à la conférence de présentation de la plateforme

Abidjan, 25 déc (AIP)- Une plateforme de de courtage d’assurance en ligne dénommée « monassurance.ci », avec des services à valeur ajoutée, et disponible en temps réel, en vue de permettre aux clients de réaliser des économies et de gagner du temps, a été présentée vendredi, par les concepteurs, lors d’une conférence de presse, à Abidjan, dans la commune de Cocody. Il s’agit d’une solution innovante de l’entreprise Aroli Group, créée en 2009, avec pour mission de contribuer à la croissance des entreprises par l’élaboration de solutions innovantes tout en combinant maîtrise de la technologie et adaptabilité au contexte local, a dit le directeur général, Arnaud Tokpa, précisant que pour l’instant, seules les souscriptions d’assurance autos et motos ...

