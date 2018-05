Côte d’Ivoire/ Une Ong s’active pour la propreté de la commune d’Adjamé

Des membres de l'Ong OBES luttant pour la propreté d'Adjamé

Abidjan, 07 mai (AIP)- L’Ong organisation pour le bien-être social (OBES) a organisé samedi, à l’occasion de la 15ème édition de l’opération grand ménage, une opération de salubrité dans la commune d’Adjamé à Abidjan. Les membres de cette Ong ont pris d’assaut les différentes artères de la voirie principale de la place Mirador jusqu’au rond-point du quartier liberté et 220 logements. Avec un mégaphone, des balais, des pelles, (…), ils ont passé au peigne fin les endroits insalubres de ce quartier. Le conseiller technique, Kamelan Omer et le coordonnateur national de l’opération grand ménage, Dr Ouattara, ont salué cette initiative, non sans encourager cette Ong à demeurer dans cette dynamique. Ils ont remis, au nom de la ministre de la Salubrité, de l’Environnement...

